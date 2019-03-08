خلل أمني يضرب «فيسبوك ماسنجر».. يهدد خصوصية المستخدمين

تواصل – وكالات:

يبدو أن مشاكل شركة “فيسبوك” لا تزال تتفاقم، خاصة تلك المتعلقة بخصوصية المستخدمين، والتي كان آخرها ظهور خلل أمني جديد يكشف المراسلات الخاصة بين الأشخاص في تطبيق “فيسبوك ماسنجر”.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ثغرة أمنية في تطبيق “فيسبوك ماسنجر” الخاص بالدردشة، تتيح للقراصنة “الهاكرز” معرفة الأشخاص الذين يراسلون كل مستخدم معين.

ويحصل المخترقون على معلومات خاصة للمستخدمين عبر إرسال رابط فيديو وهمي، يتم بعده الدخول للحساب الشخصي عندما ينقر على الرابط، ليحصل “الهاكر” على أسماء الأشخاص الذين يراسلون المستخدم عبر الرسائل.

وبحسب خبراء أمن الإنترنيت، فإن “الفيروس الخبيث” ينشط بتحليل البيانات من “صناديق الدردشة” التي تظهر لكل محادثة جديدة يجريها المستخدم، وبذلك تجمع البيانات عن المحادثات الشخصية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربرج، قد وضع رؤية جديدة “تركز على الخصوصية” لشركة التواصل الاجتماعي.

وأعلن زوكربرج رؤيته في منشور على مدونة، الأربعاء، بعد فترة عصيبة استمرت لعامين وشهدت فيها الشركة عددا من الفضائح المتعلقة بالخصوصية.