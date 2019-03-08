خبراء يحذرون من «المكملات الغذائية»: خطر على الصحة

تواصل – الرياض:

يحذر خبراء الصحة من استخدام، المكملات الغذائية، دون وصفة طبية والتأكد من تواريخ صلاحيتها، خاصة الشباب الباحثين عن العضلات وكمال الأجسام.

جاء ذلك بعد 72 ساعة فقط، من تصدي فرق هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار لمحاولات إغراق صيدليات بنحو 4000 من المكملات الغذائية غير الصالحة والمجهولة.

وأشار المختصون، إلى أن المكملات تؤخذ عن طريق الفم أو في شكل قطرات بالعيون وكريمات وشامبوهات شعر.

وأكدوا، وفقا لدراسات في هذا الصدد، أن الإفراط في تعاطيها واستخدامها قد يؤدى إلى عوارض صحية أو الموت في بعض الأحيان، وشددوا على ضرورة مراجعة تواريخ الصلاحية واستشارة الطبيب قبل تناول هذه المكملات.

وفي هذا الساق أوضح استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس الجمعية السعودية لعلوم الغذاء والتغذية الدكتور خالد علي المدني، أن المكملات تسوق أحيانا في هيئة أدوية أو بودرة أو سائل، وتتضمن الفيتامينات أو المعادن أو بعض المنتجات العشبية، ويتم تناولها لضمان الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية، أو للمحافظة على الصحة وتحسينها، ويجب أن تصرف بواسطة الأطباء بعد التأكد من الحاجة لها، وفقا لـ”عكاظ”.

ونبه المدني أنه في حالة انتهاء الصلاحية تتغير خصائص المكملات وتصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفي حالة الاستمرار في تناولها قد يصاب الشخص باضطرابات الهضم والحرقان والاسترجاع والطفح الجلدي وخلص إلى القول إن استخدام المكمل الغذائي يجب أن يبنى على القرار الطبي حتى لو كانت فيتامينات أو معادن مع معرفة المدة الزمنية للاستخدام، وضرورة التأكد من صلاحية المكمل الغذائي قبل الشراء.