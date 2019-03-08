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6 مليارات ريال مكافآت للطلاب؟.. «تعليم جازان» توضح الحقيقة

6 مليارات ريال مكافآت للطلاب؟.. «تعليم جازان» توضح الحقيقة
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تواصل – فريق التحرير:

أثارت إدارة التعليم بمنطقة جازان، حالة من الجدل، بسبب غياب الفواصل بين الأرقام في تغريدة لها خاصة بمبلغ مكافآت الطلاب والطالبات، حيث قرأه البعض على أنه ٦ مليارات ريال.

جاء ذلك بعدما كتبت إدارة تعليم جازان، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، رقمًا كالآتي (6135768713)، ولم يحمل فواصل بين الهللات والريالات؛ ما جعل البعض يتداوله على أنه هذا الرقم الملياري.

وبينت الإدارة التفاصيل في تغريدة أخرى؛ إذ جاءت مكتوبة بأنه (واحد وستون مليون ريال)، وذلك في تغريدة توضح المبلغ بدقة من تعليم جازان، كان هذا نصها: “تعليم جازان تودع الأحد القادم – بمشيئة الله – واحدًا وستين مليونًا وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألفًا وستمائة وسبعة وثمانين ريالاً وثلاث عشرة هللة، هي مكافآت الطلاب والطالبات لأشهر شعبان وذي الحجة ١٤٣٩هـ، ومحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر عام ١٤٤٠هـ”.

 

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