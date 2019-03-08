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«المطلق»: الراجح تغطية وجه المرأة.. ويجوز مجالسة «أهل البدع»

«المطلق»: الراجح تغطية وجه المرأة.. ويجوز مجالسة «أهل البدع»
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تواصل – فريق التحرير:

قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إن كشف الوجه للمرأة محل خلاف بين العلماء.

وأضاف خلال برنامجه الأسبوعي “إستديو الجمعة”: “الراجح عندنا أنها تغطي وجهها”، وأن بعض مذاهب العلماء يرون أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، كما أفتى بجواز الصلاة خلف الإنسان الذي لا يجاهر بذنوبه، وبجواز مجالسة أهل البدع لدعوتهم ونصحهم”.

وتابع الشيخ المطلق قائلاً عن جواز مجالسة أهل البدع: “مجالستهم للنصح معهم، وإيجاد علاقة لدعوتهم طيبة”.

وعن جواز الصلاة خلف الإنسان الذي يفعل الفاحشة، ويتوب، ويعود إليها، قال: “ليس هناك مسلم إلا وعنده ذنوب”، مشيراً إلى أن “الإنسان الذي لا يجاهر بذنوبه يصلَّى خلفه”.

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