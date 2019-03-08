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جدة.. 20 ألف قضية أحوال شخصية خلال 6 أشهر

جدة.. 20 ألف قضية أحوال شخصية خلال 6 أشهر
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تواصل – جدة:

سجلت محكمة الأحوال الشخصية في جدة خلال 6 أشهر مضت من العام الحالي 1440 نحو 20076 قضية متنوعة، منها إنهاءات النكاح، ودعاوى النكاح، ودعاوى نفقات، وطلبات إثبات حياة ووفاة، وقضايا حضانة وزيارة، وطلبات عارضة، ودعاوى قاصرين، وقسمة تركات بين ورثة.

وشهدت القضايا التي سجلت في محكمة الأحوال الشخصية؛ وفقاً لتقرير متداول، بجدة خلال الأشهر الستة الماضية ارتفاعاً في عدد قضايا إنهاءات النكاح، حيث بلغ عددها 4971 قضية.

بينما سجلت عدد دعاوى النكاح 3614 قضية، وكانت قضايا النفقة 3111 قضية، بينما بلغت عدد طلبات إثبات الحياة والوفاة 3063 قضية، وسجلت قضايا الحضانة وطلب الزيارة للأبناء 3039 قضية، والطلبات العارضة 892 قضية، وإنهاءات القاصرين 846 قضية، وقسمة التركات 291 قضية، ودعاوى القاصرين 125 قضية، فيما كانت دعاوى الضرر الأقل بـ 124 قضية”.

كما شهدت القضايا التي سجلت في محكمة الأحوال الشخصية بجدة خلال الأشهر الستة الماضية ارتفاعاً في عدد قضايا إنهاءات النكاح، حيث بلغ عددها 4971 قضية، بينما سجلت عدد دعاوى النكاح 3614 قضية، وكانت قضايا النفقة 3111 قضية.

بينما بلغت عدد طلبات إثبات الحياة والوفاة 3063 قضية، وسجلت قضايا الحضانة وطلب الزيارة للأبناء 3039 قضية، والطلبات العارضة 892 قضية، وإنهاءات القاصرين 846 قضية، وقسمة التركات 291 قضية، ودعاوى القاصرين 125 قضية، فيما كانت دعاوى الضرر الأقل بـ 124 قضية.

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