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بالأرقام.. تقرير يرصد آلاف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في «تعز»

بالأرقام.. تقرير يرصد آلاف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في «تعز»
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تواصل – واس:

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن آلاف الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لطهران في تعز منذ بدء الأزمة اليمنية.

وسلط التقرير المعنون بـ” تعز.. الحصار الأطول في التاريخ”، الضوء على حصار ميليشيا الحوثي الموالية لإيران للمدينة خلال 1441 يوماً حتى نهاية يناير الماضي.

وبحسب التقرير الذي نوقش على هامش الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، استطاع الفريق الميداني للمركز توثيق نحو 27607 انتهاكاً فيما وصل عدد القتلى إلى 3279 مدنياً، بينهم 714 طفلاً و402 امرأة.

وجاء في التقرير أن الحصار الحوثي المطبق على مدينة تعز فاقم الوضع المأساوي هنالك بصورة لم يسبق لها مثيل إذ بلغ عدد الجرحى المتأثرين به 16402 مدني، بينهم 1756 طفلاً وطفلة و249 امرأة.

وأوضح التقرير أن عدد المختطفين بمحافظة تعز اليمنية، خلال 1441 يوماً ما بين 21 مارس 2015 و31 يناير 2019، بلغ حوالي 221 مدنياً، اختطفت الميليشيات الحوثية الإرهابية 196 منهم، فيما اختطف مسلحون 17 آخرين وقام مجهولون باختطاف 8 مدنيين.

وأورد التقرير أن ما يزيد من حجم المعاناة هناك عدم التفات العالم لتلك المأساة، رغم فداحة ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن منذ انقلابهم على السلطة الشرعية هناك.

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