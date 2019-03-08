«الجوازات» تكشف شرطاً ضرورياً لسفر المقيم بتأشيرة خروج وعودة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن للمقيم أن يسافر بتأشيرة خروج وعودة إلا إذا كان سجل المستفيد خالياً من المخالفات المرورية.

جاء ذلك رداً على سؤال وجهه مقيم لحساب الجوازات على “تويتر” قال: “إذا تم إصدار تأشيرة خروج وعودة وارتكبت مخالفات مرورية هل أقدر أن أسافر دون تسديد المخالفات؛ للعلم تمت المخالفات بعد إصدار التأشيرة”؟ وردت الجوازات قائلة: “التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية”.

وفي سياق آخر، سأل مقيم حساب الجوازات قائلاً: “لدي مرافقون وهم خارج المملكة وانتهت تأشيرة الخروج والعودة لهم هل يمكن عمل خروج نهائي لهم وهم خارج المملكة”؟ لترد قائلة: “التعليمات لا تسمح لك بذلك والمستفيد خارج المملكة”.