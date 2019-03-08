إصابتان في حريق بناية نتيجة تسرب غاز بـ«جدة» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم الجمعة، حادث حريق نتيجة تسرب غاز بالدور الثاني لبناية سكن عمال تسبب في اشتعال لحظي.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه نتج عن الحريق إصابتان نقلتا عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج.

يُذكر أن اشتراطات الدفاع المدني – بشأن سلامة المنشآت من الحرائق – تلزم بتوفير معدات السلامة اللازمة، مع وضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول، والحرص على وضع المفتاح الرئيس، وضمان وضع لوحة التوزيع الرئيسية في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع المدني، بالإضافة إلى توفير الإجراءات اللازمة من أخطار الكهرباء الساكنة.

وتتضمن هذه الإجراءات، أيضاً وضع جهاز مانع للصواعق في الأبنية المرتفعة، حسب المواصفات والشروط التي تضعها وزارة الكهرباء والدفاع المدني؛ لحماية المواطنين من أية أخطار محتملة، وذلك بالتزامن مع عمليات التوعية للمواطنين بشأن إجراءات السلامة والتي تتم في مناطق المملكة كافة، مع التدريب على فرضيات الإخلاء التي ينفذها الدفاع المدني في مختلف المنشآت والمؤسسات المهمَّة.