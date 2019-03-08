«مسار» يفتتح البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل «المقيمين»

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افتتح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني “مسار” بهيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار، اليوم الجمعة، البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الذي يستمر لمدة أربعة أيام.

وأوضح الدكتور العبدالجبار أن من ضمن أولويات المركز، بناء القدرات الوطنية في مجال التقويم، والاعتماد التقني والمهني من خلال التدريب على المعارف والمهارات المتصلة بالجودة، والتقويم والاعتماد لتأهيل المقيمين المعتمدين للعمل في مجالات التقويم والاعتماد.

ويُشارك في البرنامج التدريبي مجموعة من المختصين والمختصات في مجال الجودة والاعتماد، حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المفاهيم الحديثة لعمليات المراجعة الخارجية؛ لتمكينهم من القيام بمهام المقيم الخارجي في منشآت التدريب بكفاءة عالية.