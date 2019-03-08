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تحذير طبي.. النوم والسماعات داخل الأذنين يُصيبك بـ«الصمم»

تحذير طبي.. النوم والسماعات داخل الأذنين يُصيبك بـ«الصمم»
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تواصل – وكالات:

قال مسؤول بقسم طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى جامعة آسيا في تايوان، إنهم تبلغوا مؤخراً عن حالة طالب جامعي أُصيب بالصمم بسبب استماعه للموسيقى عبر سماعات الأذن وهو نائم على مدى عام كامل.

وحذر الدكتور تيان هويجي، مدير قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى جامعة آسيا في تايوان، الناس من استخدام سماعات الأذن وسماعات الرأس أثناء النوم، وذلك بعدما أُصيب طالب طب في السنة الثانية بالصمم التام في إحدى أذنيه بسبب استخدامه السماعة للاستماع للموسيقى أثناء النوم لمدة عام كامل.

وبحسب الدكتور هويجي؛ فإن استخدام السماعات لفترة طويلة أثناء النهار قد يكون له تأثير سلبي أيضاً على السمع، إلا أن فعل الشيء نفسه أثناء النوم يكون أكثر خطورة.

ونصح هويجي بتجنب استخدام سماعات الأذن لأنها لا تسمح لأي صوت بالتسرب إلى الخارج، واستبدالها بسماعات الرأس المبطنة التي توضع على الرأس، والتي تسمح لجزء من الصوت بالتبدد أثناء النهار.

كما أكد على ضرورة عدم استخدام أي سماعات من أي نوع أثناء النوم، وإعطاء الأذنين استراحة لمدة 10 دقائق بعد كل 50 دقيقة من استخدام السماعات أثناء النهار؛ وفق ما ورد في موقع أوديتي سنترال الإلكتروني.

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