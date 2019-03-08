بدعم طيران التحالف.. قبائل حجة تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة

تواصل – وكالات:

اندلعت معارك عنيفة بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي اليمنية في الجهة الغربية من مديرية كُشر بمحافظة حجة، غربي اليمن، وتكبدت فيها الميليشيا خسائر جسيمة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يمنية اليوم الجمعة.

وقالت مصادر ميدانية يمنية، إن “المواجهات بين القبائل والميليشيات الانقلابية انتقلت إلى بلدة نهم غربي كشر، بعد اقتحام الحوثيين لبلدة العبيسة، شرقي المديرية”.

وأشارت المصادر إلى تمركز رجال القبائل في جبل طلان، لصد هجوم المتمردين من الشرق، والدفاع عن مركز المديرية في بلدة بني سعد، كما أكدت نفس المصادر أن المواجهات تجري في النصف الغربي من كُشر، من بني سعد شمالاً حتى بني مالك جنوباً.

وأكدت المصادر الميدانية سقوط عددٍ من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين، مشيرةً إلى قيام مقاتلات التحالف العربي بقصف تجمعات ومواقع للمتمردين في العبيسة، بحسب وسائل إعلام يمنية.

وكان المتمردون الحوثيون اقتحموا منطقة العبيسة وعدداً من القرى المجاورة وسيطروا عليها، بعد قصف مكثف بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدبابات والصواريخ؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وتدمير عددٍ من المنازل السكنية.

وأكدت تقارير إعلامية أن الحوثيين عقب اقتحام العبيسة، قاموا بتفخيخ وتفجير عددٍ من المنازل، كما اتخذ المتمردون العبيسة منطلقاً لقصف بقية القرى في كُشر بالدبابات والصواريخ المختلفة.

وشن المتمردون منذ عدة أيام هجوماً مكثفاً على قرى العبيسة، المدخل الشرقي لكشر، وقاموا بمحاولة تأليب بعض القبائل الموالية لهم؛ لإسنادهم في الهجوم والحصار المفروض على قرى كُشر منذ عدة أسابيع.