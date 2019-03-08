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تمرين درع الجزيرة المشترك يختتم تدريباته في الجبيل.. غداً

تمرين درع الجزيرة المشترك يختتم تدريباته في الجبيل.. غداً
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تواصل – واس:

يختتم غداً، تمرين “درع الجزيرة المشترك الـ 10″، الذي تشارك فيه القوات المسلحة والقطاعات الأمنية السعودية، بالإضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية، وذلك بميدان صامت بالجبيل.

وتتضمن المرحلة الرابعة والختامية التي يكون فيها الحفل الختامي ومغادرة القوات المشاركة بعد مرور بثلاث مراحل يتم فيها تدريب على أهم تطوير المهارات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتقنيات المستخدمة وتطوير المفاهيم، وتفعيل العمل المشترك، كما أن التمرين يأتي ضمن سلسلة من التمارين العسكرية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة.

وتهدف هذه التمارين إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية وقوات دول مجلس التعاون الخليجي، لرفع المستوى التدريبي لجميع القوات المسلحة المشتركة.

ويُعد تمرين “درع الجزيرة المشترك” من التمارين المتطورة الضخمة، وجزءاً من رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية؛ لما لها من أثر كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات بصورة مستمرة، وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف؛ وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والعالم.

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