بمشاركة 750 جهة.. معرض الطيران السعودي يعرض أكبر طائرة في العالم

تواصل – الرياض:

ينظم نادي الطيران السعودي بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني “معرض الطيران السعودي”، الأول في المملكة، خلال الفترة 12 – 14 مارس 2019 في مقر نادي الطيران السعودي بالثمامة.

ويشمل المعرض الطيران التجاري والعام والدفاع والفضاء والبنية التحتية للمطارات والموردين، وهو الأول من نوعه بالمملكة بمشاركة أكثر من 750 جهة مشاركة وأكثر من 15,000 ممثل لجهات محلية ودولية.

كما تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في المعرض بعدد 25 طائرة في العروض الجوية والعرض الأرضي بالإضافة إلى طائرات القوات البرية والبحرية ووزارة الحرس الوطني.

وستقوم “الصقور الخضر” بعمل عروض جوية خلال المعرض، كما يرافقها عرض جوي عسكري تشمل طائرات الـ F – 15 وعدد من طائرات تورنيدو، تايفون، وطائرات التزود بالوقود وطائرة الـ King Air وطائرة C – 130.

كما تستعرض طيران الإمارات أبرز طائراتها من أسطولها الجوي، وتعتبر أكبر طائرة في العالم طائرة الـ A380 من نوع “إيرباص” لمدة يومين 12 و13 مارس من خلال هبوطها في مطار الثمامة.

كما تتواجد الخطوط السعودية الراعي البلاتيني والناقل الرسمي للمعرض السعودي للطيران، حيث تقوم بعرض طائرتين من أسطولها الجوي في المعرض من طراز (B777 – 300) وطائرة من طراز (A320) المزودة بتقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة.

يُذكر أن المعرض يُفتتح برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة الفضاء ونادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.