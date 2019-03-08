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مؤشر العمرة يكشف عن عدد التأشيرات الصادرة.. وأكثر الجنسيات قدوماً

مؤشر العمرة يكشف عن عدد التأشيرات الصادرة.. وأكثر الجنسيات قدوماً
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تواصل – واس:

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 4,566,632 تأشيرة حتى تاريخ 30 جمادى الآخرة لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 4,085,775 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 432,119 معتمراً، منهم 288,635 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 143,484 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 3,653,656 معتمراً بعد أن أدُّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن مَنَّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة حيث بلغ عددهم 10,202موظف، منهم 8,465من الذكور، و1,737من الإناث.

وأوضح المؤشر أن وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 3,643,180 معتمراً، وعن طريق المنافذ البرية 405,343 معتمراً، وسجل وصول 37,252 معتمراً عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت بالترتيب: باكستان 981,131، تليها إندونيسيا 665,615، بعدها الهند 421,697، ثم مصر 218,846، واليمن خامساً 209,452 معتمراً.

وتأتي بعدها كل من: تركيا 206,461، ماليزيا 206,329، الجزائر 149,364، الأردن 113,364، العراق. 104,731.
ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوَّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030م باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

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