«الهيئة»: 74% من مطالب المبتزين «جنسية» و14% «مالية»

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كشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن 74% من مطالب المبتزين هي مطالب جنسية، و14% منها مالية، و12% مطالب أخرى.

وحددت الهيئة 9 مؤشرات تبين سلوكيات المبتزين، موضحةً أنه في حال تعرض الشخص لواحد منها على الأقل فإنه يكون بذلك أصبح هدفاً للابتزاز.

ومن تلك المؤشرات أن المبتز يعطي وعوداً كثيرة ونادراً ما يحافظ عليها، ويتجاهل باستمرار حاجات ورغبات الطرف الآخر، ويتصف دائماً بالأنانية، مضيفةً أن المبتز دائماً يريد المزيد، ويهدد بإنهاء العلاقة إذا لم تتم الاستجابة لطلباته، كما يهدد بجعل حياة الطرف الآخر صعبة إذا لم ينفذ ما يطلبه منه.