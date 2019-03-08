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تعديل نظام نزع ملكية العقارات على طاولة «الشورى».. الأربعاء المقبل

تعديل نظام نزع ملكية العقارات على طاولة «الشورى».. الأربعاء المقبل
مجلس الشورى
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تواصل – الرياض:

يناقش مجلس الشورى خلال جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين التي يعقدها الأربعاء القادم تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438 / 1439.

وأيضاً تقرير اللجنة الخاصة بشأن تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة التي يعقدها الثلاثاء القادم على توصية للجنة المالية التي تطالب بالموافقة على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما قدمه الأعضاء من آراء ومقترحات تجاه مشروع النظام.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438 / 1439، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل المادة (27/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

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