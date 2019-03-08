«الدفاع المدني»: أغلب حوادث الحرائق بالمنازل تقع في هذا الوقت

تواصل – الرياض:

بلغت نسبة حوادث حرائق المنازل 43% من حوادث الحريق، بحسب ما أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، مؤكدةً أن أغلب هذه الحوادث تحدث بعد منتصف الليل أثناء النوم، كما أن معظم ضحايا حوادث المنازل من الأطفال، حيث يشكلون ما نسبته 81% من الوفيات والإصابات، وأن 90% من الحالات تكون بسبب الاختناق.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على أهمية وجود كاشف الدخان بالمنازل لتنبيه السكان للإسراع بالإخلاء قبل اشتداد الحريق واستفحال خطره، إضافةً إلى أهمية حصولهم على دورات تدريبية عامة ومتخصصة على عمليات الإخلاء من المنزل في أسرع وقت؛ وهو ما يسهم في الحد من مخاطر الحرائق والتقليل من الخسائر البشرية والمادية؛ وفقاً لـ”الوطن”.

وحذَّرت المديرية من حوادث الحرائق المنزلية التي تشهدها المملكة وخصوصاً في فصل الصيف؛ لما تسببه من آثار اقتصادية وصحية واجتماعية ونفسية كبيرة على الأفراد والمجتمع والدولة، مؤكدةً أنه يمكن تلافي الخسائر البشرية والمادية وتداعياتها من خلال ارتفاع مستوى الوعي والسلوك الوقائي.

إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية، بما في ذلك تركيب أجهزة الإنذار وكواشف الدخان التي أثبتت فعاليتها في تحسس وكشف الحرائق في بدايتها؛ مما يمكن السكان من التعامل معها قبل استفحالها وتزايد احتمالات خطرها.