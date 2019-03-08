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«مدني عسير»: إصابة 5 بينهم امرأة بشظايا اعتراض طائرة معادية في أبها

«مدني عسير»: إصابة 5 بينهم امرأة بشظايا اعتراض طائرة معادية في أبها
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تواصل – واس:

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 12:24 من صباح اليوم الجمعة الموافق 1 / 7 / 1440هـ، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها.

وأضاف العاصمي، أن سقوط الشظايا نتج عنه إصابة 5 أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، كما تعرضت (6) مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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