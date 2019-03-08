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تعزيزات عسكرية مكثفة للاحتلال الصهيوني في القدس

تعزيزات عسكرية مكثفة للاحتلال الصهيوني في القدس
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تواصل – واس:

دفعت سلطات الاحتلال الصهيوني بتعزيزات عسكرية وشُرطية واسعة إلى مدينة القدس، خاصة وسط ومحيط بلدتها القديمة قبل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاحتلال استبق الصلاة، بحملة اعتقالات جديدة في المدينة المقدسة طالت تسعة مواطنين ومن حراس الأقصى، في الوقت الذي نشرت فيه دوريات عسكرية راجلة ومحمولة وخيالة في شوارع المدينة المتاخمة لسرو البلدة القديمة.

وأخرى راجلة في الشوارع والطرقات والأسواق والحارات والأزقة المُفضية والمؤدية إلى المسجد الأقصى، ونصبت متاريس حديدية على بوابات البلدة القديمة، والمسجد الأقصى وشرعت منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم باحتجاز بطاقات الشبان خلال دخولهم إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه.

وتأتي حالة الاستنفار لقوات الاحتلال في المدينة المقدسة تزامناً مع دعوات مكثفة لنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين الفلسطينيين ممن يستطيعون الوصول إلى مدينة القدس بالتوجه إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة؛ تأكيداً على هوية المسجد ورفضاً لكل محاولات استهدافه وآخرها استهداف مصلى الرحمة، ولمواجهة قرارات الاحتلال الساعية لتفريغ المسجد المبارك من خلال سياسة الإبعاد التي طالت العشرات من موظفيه وحراسه وأهالي مدينة القدس المحتلة.

وطالب النشطاء بالتجمهر، اليوم الجمعة، قرب باب الأسباط، ورفض الدخول إلى المسجد الأقصى إلا برفقة كافة المبعدين من حراس وموظفي المسجد الأقصى، وكل من طالتهم قرارات الإبعاد، مؤكدين على ضرورة عدم الاستسلام لقرارات الإبعاد.

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