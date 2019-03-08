وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

تواصل – الخرج:

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في الجامعة (أستاذ مساعد)، حيث سيبدأ استقبال الطلبات يوم السبت بتاريخ 2 / 7 / 1440هـ إلى يوم الخميس 7 / 7 / 1440هـ عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة، مع التنويه بأنه لن يتم تسلم أي طلبات ورقية.

وأشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، إلى أن التقديم على الوظائف يتطلب التسجيل في الموقع ورفع الوثائق المطلوبة، ثم التقديم على الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص المتقدم، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).