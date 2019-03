باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.. «جوجل» و«ناسا» تطلقان خدمة السفر إلى الفضاء

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة جوجل بالتعاون مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN، إلى جانب أكثر من 100 متحف حول العالم، خدمة جديدة باسم Once Upon a Try التي توفر للمستخدمين أفضل رحلة استكشاف في الكون، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الواقع المعزز.

وتبدأ رحلة الاستكشاف التي توفرها خدمة Once Upon a Try الجديدة، التابعة لقسم “الثقافة والفنون من غوغل” ببداية الخلق مع “الانفجار العظيم”، ولكن هذه المرة مع تقنية الواقع المعزز، إذ تشرح اللحظات الأولى للكون مع فيديو، إلى جانب تطبيق Big Bang AR الذي يمكن تنزيله من متجر غوغل بلاي لأجهزة أندرويد ومتجر آب ستور لأجهزة آبل المحمولة.

ثم تواصل الخدمة رحلة الإنسان بأشهر الاختراعات التي حددت شكل الحياة منذ الأيام الأولى للبشرية على كوكب الأرض، مثل “من اخترع الورق؟ ” و”من اخترع فرشاة الأسنان؟ ” و”أول تقنية على الإطلاق”، و” 9 أفكار غيرت العالم”.

وتتناول خدمة Once Upon a Try أيضاً سير أشهر العلماء والمخترعين، بما في ذلك رواد الطب وأبطال العلوم، كما خصصت الخدمة قسماً للحديث عن فضل المسلمين والعرب على علوم الفضاء، وذلك من خلال قسم “العربية في السماء”.

وقالت غوغل في قسم “العربية في السماء” إن رواد الفلك في الحضارة الإسلامية بنوا مراصد قوية، وسموا المجرات والنجوم والسمات على القمر. وأشارت إلى أن 164 نجماً من نجوم السماء لا تزال تحتفظ بأسمائها العربية.

وفيما يخص الفضاء، أفردت الشركة قسماً يضم أكثر من 127 ألف صورة للفضاء من أرشيف وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، كما توفر خدمة السفر إلى الفضاء عن طريق تقنية الواقع الافتراضي.

وفي العالم الذري، يوجد قسم للميكروبات، والأشعة السينية، والفيزياء الجزيئية، وتقنية النانو، بالإضافة إلى عدد من البحوث في هذا المجال. وفي النهاية خصصت غوغل قسماً لتقنيات المستقبل، بما في ذلك إمكانية الحياة على كوكب المريخ، و”كيف سيبدو العالم في 2050؟ ، ومستقبل الروبوتات، ومستقبل الطعام.

يُشار إلى أن خدمة Once Upon a Try توفر الكثير من الصور، ورحلات في المتاحف، ومقاطع الفيديو، والمقالات العلمية، والرحلات الافتراضية، بالإضافة إلى مجموعات متخصصة.