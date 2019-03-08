عنصر ضروري لصحة قلبك..تعرّف على أهم مصادر البوتاسيوم الغذائية

تواصل – وكالات:

تفيد تقارير طبية بأن حصول الجسم على احتياجاته من البوتاسيوم يقلل خطر الوفاة بنسبة 20 بالمائة. ويعتبر هذا المعدن من أهم 7 مغذيات دقيقة في الجسم، وهو ضروري لتقوم العضلات بالانقباض وأهمها عضلة القلب، كما أنه يساعد على توازن السوائل، والتوازن الكهربي داخل الجسم، وتحسين التمثيل الغذائي، وضبط ضغط الدم.

ويحتاج الإنسان ما بين 3500 و4700 ملغ من البوتاسيوم كل يوم، ويوجد القليل من البوتاسيوم في الأطعمة المصنّعة. إليك كمية البوتاسيوم في كل 100 غرام من الأطعمة التالية:

* السبانخ 558 ملغ.

* الأفوكادو 485 ملغ.

* اللحم البقري 421.

* البطاطس 421.

* البطاطا الحلوة 337 ملغ.

* الموز 358 ملغ.

* الفاصوليا البيضاء 307 ملغ.

* القرنبيط 229 ملغ.

* الكوسا 261 ملغ.

* الطماطم (البندورة) 237 ملغ.

* الباذنجان 229 ملغ.

* كوب الحليب البقري 150 ملغ.

* البيض 126ملغ.

* البطيخ 112 ملغ.

* التفاح 107 ملغ.

* الأرز 35 ملغ.