«الشورى» يصوت على دراسة خفض تكاليف خدمات الطيران الاقتصادي

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تواصل – الرياض:

يصوّت مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين المقبل على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي للخطوط السعودية للعام المالي 1438/ 1439هـ.

ومن أبرز ملاحظات الأعضاء المطالبة بدراسة تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات “طيران أديل”، وغيرها من خدمات الطيران منخفض التكاليف.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن نظام الامتياز التجاري، وتقريرها بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين.

ومن الموضوعات المدرجة في جدول جلسة الأربعاء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، كما يناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الهيئة السعودية للحياة الفطرية.

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