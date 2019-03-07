رفع أول دعوى قضائية ضد «بشار الأسد» في محكمة الجنايات الدولية

تواصل – وكالات:

قدمت مجموعة محامين، أمس الخميس، أول دعوى قضائية ضد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في محكمة الجنايات الدولية نيابة عن 28 لاجئا انتقلوا من سوريا إلى الأردن.

ورفعت القضية مجموعة حقوقية بريطانية معروفة باسم “Temple Garden Chambers” ولديها مقران في لندن ولاهاي، حيث لفتت في بيان إلى أن القضية تستهدف الأسد وعددا من المسؤولين في الحكومة السورية وقدمها 28 لاجئا سوريا في مخيمي الزعتري والأزرق.

وأوضحت المجموعة أن القضية تتضمن عددا من الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب السوري بما فيها “تعذيب واغتصاب وهجمات كيميائية وحالات اختفاء قسري”، ويقول رافعوا القضية إنهم “أجبروا على ترك منازلهم في سوريا بسبب الهجمات المهددة لحياتهم وحياة عائلاتهم من قبل القوات الموالية للحكومة السورية”.

وقال اللاجئون الـ28 إنهم تعرض للقصف أو إصابة بالرصاص أو الاحتجاز أو التعذيب، كما شاهدوا جرائم قتل جماعية منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011.