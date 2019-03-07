حريق يخلي عمارة سكنية ويصيب 6 أشخاص بـ«عزيزية مكة»

تواصل – فريق التحرير:

أخمدت فرق الدفاع المدني بمكة حريقا اندلع في عمارة مكونة من أربعة أدوار، ونتج عنه ست إصابات إعياء واختناق، وتم علاج خمسة في الموقع، ونقل حالة واحدة للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة، قد تلقى بلاغًا من حي العزيزية في مخطط ستر يفيد باندلاع حريق في منزل، وعند وصول فرق الدفاع المدني اتضح أن الحريق اندلع في مطبخ بشقة في الدور الثالث من عمارة مكونة من أربعة أدوار، وتم إخلاء العمارة من قِبل الفرق وإخماد الحريق.

وأسفر الحريق عن ست إصابات من الجنسية المصرية نتيجة الإعياء والاختناق: 4 نساء وطفلين، وتلقوا العلاج بالموقع ماعدا حالة واحدة لامرأة تم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، فيما باشر فريق التحقيق التعرف على مسببات الحادث.