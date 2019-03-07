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«التعليم» تنظم دورات لتدريب المعلمين على اللغة الصينية الصيف المقبل

«التعليم» تنظم دورات لتدريب المعلمين على اللغة الصينية الصيف المقبل
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تواصل – الرياض:

تعتزم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات تنظيم دورات لتدريب المعلمين والمعلمات على اللغة الصينية خلال برامج الصيف المقبل – بمشيئة الله-.

ووجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل تعميما لجميع المعلمين والمعلمات بالمنطقة ممن لديهم القدرة والكفاءة على تقديم هذه البرامج الرفع ببياناته لإدارة التدريب والابتعاث (بنين-بنات) وفق الاختصاص، مع إرفاق المؤهلات المتعلقة بهذا الجانب.

وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي حرصا من إدارة التدريب والابتعاث على الاستعداد المبكر لإدراج بعض البرامج النوعية التي تعني بتطوير العملية التعليمية وفق رؤية المملكة 2030 ضمن خطة التدريب الصيف هذا العام ١٤٤٠/١٤٤١ ومنها التدريب على اللغة الصينية.

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