صعق كهربائي يودي بحياة طفل داخل منزل أسرته في «تثليث»

تواصل – مكة المكرمة:

توفي طفل صعقاً بالكهرباء، أول أمس الأربعاء، داخل منزل أسرته، في مركز الحلية “الواسط” التابعة لمركز تثليث بمنطقة مكة المكرمة.

وكان الطفل الذي يدرس بالمرحلة المتوسطة، قد تعرض لصعق كهربائي داخل منزله، حيث قامت والدته بقطع مسافة طويلة وإسعافه لمستشفى يدمة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة جراء هذا الصعق الكهربائي.

ويشكو الأهالي في مركز الحلية من عدم توفر مركز للهلال الأحمر، وأن أقرب مركز لهم بمحافظة تثليث على بعد 130 كم.

وطالب الأهالي بتوفير مركز للهلال الأحمر نظراً لأهمية المنطقة التي تشهد عديد من الحوادث.