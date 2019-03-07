الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم المدنيين

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم المدنيين

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن فيديو لمواطن يثير النعرات القبلية

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن فيديو لمواطن يثير النعرات القبلية

السماح لهذه الجنسيات بدخول المملكة دون تأشيرة.. قريبًا

السماح لهذه الجنسيات بدخول المملكة دون تأشيرة.. قريبًا

سيرة ذاتية للعاملة المنزلية قبل الاستقدام.. هذه المعلومات المتوفرة فيها

سيرة ذاتية للعاملة المنزلية قبل الاستقدام.. هذه المعلومات المتوفرة فيها

صعق كهربائي يودي بحياة طفل داخل منزل أسرته في «تثليث»

صعق كهربائي يودي بحياة طفل داخل منزل أسرته في «تثليث»
0

تواصل – مكة المكرمة:

توفي طفل صعقاً بالكهرباء، أول أمس الأربعاء، داخل منزل أسرته، في مركز الحلية “الواسط” التابعة لمركز تثليث بمنطقة مكة المكرمة.

وكان الطفل الذي يدرس بالمرحلة المتوسطة، قد تعرض لصعق كهربائي داخل منزله، حيث قامت والدته بقطع مسافة طويلة وإسعافه لمستشفى يدمة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة جراء هذا الصعق الكهربائي.

ويشكو الأهالي في مركز الحلية من عدم توفر مركز للهلال الأحمر، وأن أقرب مركز لهم بمحافظة تثليث على بعد 130 كم.

وطالب الأهالي بتوفير مركز للهلال الأحمر نظراً لأهمية المنطقة التي تشهد عديد من الحوادث.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مكة.. إصابة مقيم بكسور في حادث مروري بطريق «إبراهيم الخليل»

مكة.. إصابة مقيم بكسور في حادث مروري بطريق «إبراهيم الخليل»

التحقيق بوفاة فتاة في الباحة.. «شال» حول الرقبة يشير لشبهة انتحار

التحقيق بوفاة فتاة في الباحة.. «شال» حول الرقبة يشير لشبهة انتحار

سفارة المملكة بالبحرين: وفاة مواطنين في حادث جسر الملك فهد

سفارة المملكة بالبحرين: وفاة مواطنين في حادث جسر الملك فهد

بالفيديو.. تصادم واحتراق مركبتين على جسر الملك فهد يُخلف ضحايا

بالفيديو.. تصادم واحتراق مركبتين على جسر الملك فهد يُخلف ضحايا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأد الأرحام على موائد الإهمال
تدوينات حرة

وأد الأرحام على موائد الإهمال

المزيد
برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها
تقارير وحوارات

برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها

المزيد
اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار
اقتصادية

اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار

المزيد
أسلوب النظم
تدوينات حرة

أسلوب النظم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>