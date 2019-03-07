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توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. رياح مثيرة للأتربة وسماء غائمة بعدة مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. رياح مثيرة للأتربة وسماء غائمة بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، يوم غدٍ الجمعة بمشيئة الله.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أن منطقتي الجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية الشرقية “حفر الباطن والقيصومة”، تتأثر بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، يصحبه انخفاض في درجات الحرارة؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية”.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة يستمر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئياً على شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل “مكة المكرمة والقنفذة” أعلى درجة حرارة تصل إلى 31 درجة، وكانت أدنى درجة حرارة من نصيب طريف، وتصل إلى 4 درجات.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسطة الموج إلى مائجة.

أما الخليج العربي فالرياح السطحية ستكون من جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 32 كم/ساع، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر من خفيفة إلى متوسطة الموج.

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