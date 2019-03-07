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الاتصالات السعودية تطلق «الشريحة الإلكترونية» قريباً.. هذه مميزاتها

الاتصالات السعودية تطلق «الشريحة الإلكترونية» قريباً.. هذه مميزاتها
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تواصل – الرياض:

كشف الخبير التقني، عبدالله السبيعي، المهتم بقطاع الاتصالات والمتخصص في التطبيقات عن ميزات الشريحة الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تطلقها الاتصالات السعودية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السبيعي ميزة الشريحة الإلكترونية eSIM، بقوله إنها حل من حلول التقنية الذكية في استخدام أكثر من رقم لأكثر من استخدام من خلال جهاز واحد، يتم في تخصص استقبال المكالمات والأخرى للبيانات الخلوية، ويتم ذلك عبر التحكم من خلال الإعدادات، وإضافة خطة خلوية > ومسح QR> المقدم من الشركة المشغلة للخدمة”.

وأضاف: “من إمكانات الشرائح الإلكترونية eSIM، المتعددة. أنها تمكنك من استخدام أكثر من رقم للعمل وآخر للمكالمات الشخصية، بالإضافة إلى خطة بيانات محلية عند السفر خارج البلد أو المنطقة”.

وبين السبيعي أن الأجهزة التي تدعم تعدد الشرائح الإلكترونية eSIM هي iPhone / X🅂 Max / X🅁 /X🅂

ساعة أبل الإصدار الثالث & الرابع، الآيباد برو 2018 من شركة أبل.

ومن شركة جوجل تدعم أجهزة بكسل Pixel 3 وPixel 2

ومن شركة هواوي ساعة Huawei Watch 2 Pro

ومن شركة سامسونج ساعة Samsung Gear S2 & S3

ومن شركة مايكروسوفت Microsoft Surface Tablet Pro

وبين السبيعي أن الإعدادات لإضافة رمز QR للشريحة الإلكترونية eSIM تتمثل في الدخول إلى “الإعدادات” والضغط على “خلوي”، أو “البيانات الخلوية” ثم الضغط على “إضافة خطة خلوية”، واستخدم iPhone لإجراء مسح ضوئي لرمز QR المقدم من شركة الاتصالات.

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