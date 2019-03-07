للتخلص من انتفاخ المعدة.. عليك بـ«حليب الماعز»

تواصل – وكالات:

يشكو البعض من مشاكل انتفاخ المعدة بعد تناول بعض الأطعمة، أو تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة، وربما يكون سبب آلام الغازات والبطن ناجمة عن تناول الحليب، ولكن قد يكون الحل للانتفاخ بإجراء مقايضة سريعة وحاسمة، بحسب ما ذكرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

ولا شك أن انتفاخ المعدة يؤثر على كثير من الناس في مرحلة ما من حياتهم الأمر الذي يجعلهم يعانون من آلام في المعدة والبطن والأمعاء، بحسب هيئة الصحة الوطنية البريطانية.

غير أن أكثر سبب معروف للإصابة بآلام وانتفاخ المعدة هو تناول كأس من الحليب على الأقل؛ وفقاً لما ذكرته الصحيفة البريطانية.

وينصح خبراء التغذية، بحلول بسيطة ورخيصة أيضاً، ويتمثل ذلك في التوقف عن تناول حليب الأبقار، والاستعاضة عنه بحليب الماعز، وسيجد المرء أن هذا الحل السريع والبسيط قد يكون كافياً لتجنب الغازات.

وترجح خبيرة التغذية، أماندا هاملتون، أن حليب الماعز يكون أقل قدرة على التسبب بانتفاخ المعدة، مقارنة مع حليب الأبقار الذي يحفز أعراض الحساسية نتيجة لوجود بروتين ألفا أس 1 كاسين.

وتعتقد خبيرة التغذية أن حليب الماعز أسهل على الهضم من حليب الأبقار؛ لأنه يحتوي على جزيئات دهنية أصغر من الجزيئات الدهنية في حليب الأبقار.

وقالت هاميلتون “إن التحول من حليب الأبقار إلى حليب الماعز يمكن أن يكون مفيداً للصحة العامة.. ويمكن أن تعمل السكريات غير القابلة للهضم أو سكريات قليلة التعدد الموجودة في حليب الماعز مثل البريبايوتك”.

والبريبايوك عبارة عن مركبات تساعد في الحفاظ على صحة القناة الهضمية من خلال تشجيع نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ومنع نمو البكتيريا الضارة.

وتوضح هاملتون أن حليب الماعز يحتوي على سكريات قليلة التعدد أكثر بنحو 8 مرات مما يحتويه حليب الأبقار من هذه السكريات.