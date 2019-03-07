«بوتفليقة» يعلق على الاحتجاجات ويوجه رسالة جديدة للشعب الجزائري

تواصل – وكالات:

تفاعل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مع الاحتجاجات الرافضة لترشحه لفترة جديدة، برسالة جديدة وجهها للشعب الجزائري، اليوم الخميس.

وأشاد بوتفليقة في رسالته بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية في البلاد، محذراً في الوقت نفسه من اختراقها من قبل فئات غادرة داخلية أو خارجية.

وتلت الرسالة نيابة عنه وزيرة البريد والاتصالات هدى فرعون، حيث أكد بوتفليقة على أن خروج الجماهير يثبت أن التعددية الديمقراطية باتت واقعاً معيشاً، داعياً إلى الحذر من اختراق التعبير السلمي من طرف غادر؛ ما يؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات.

وأشار إلى أن الجزائر دفعت ثمناً باهظاً وبذلت جهداً جهيداً لاسترجاع استقلاها وحريتها، مناشداً الجميع وخاصة الأمهات أن يحرصن على صون الوطن وأبنائه، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على الاستقرار للتفرغ، سلطةً وشعباً، لمعركة البناء والتشييد وتسجيل المزيد من الانتصارات والتقدم.

وأضاف أن الجزائر أمامها العديد من التحديات، اقتصادية واجتماعية وسياسية، لتصل إلى مستواها المشروع من الرفاهية لشعبها، ومن حضورها الاقتصادي العالمي، داعياً الجزائريات إلى البقاء في الخط الأمامي في هذه المعركة السلمية، معركة الحفاظ على أبناء الوطن.