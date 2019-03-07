الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن فيديو لمواطن يثير النعرات القبلية

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن فيديو لمواطن يثير النعرات القبلية

السماح لهذه الجنسيات بدخول المملكة دون تأشيرة.. قريبًا

السماح لهذه الجنسيات بدخول المملكة دون تأشيرة.. قريبًا

سيرة ذاتية للعاملة المنزلية قبل الاستقدام.. هذه المعلومات المتوفرة فيها

سيرة ذاتية للعاملة المنزلية قبل الاستقدام.. هذه المعلومات المتوفرة فيها

«الفالح» يكشف عن موعد طرح «أرامكو» للاكتتاب

«الفالح» يكشف عن موعد طرح «أرامكو» للاكتتاب

التحالف يدعم قبائل «حجور» باليمن.. إنزال جوي وغارات على مواقع الحوثي

التحالف يدعم قبائل «حجور» باليمن.. إنزال جوي وغارات على مواقع الحوثي
العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي
0

تواصل – الرياض:

قامت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، بتنفيذ سابع عملية إنزال جوي لدعم قبائل حجور، فيما استهدفت غارات للتحالف تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى حجور.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر حقوقية عن مقتل 52 مدنياً وإصابة نحو 180 آخرين، جراح بعضهم خطيرة، من جراء قصف ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، قرى قبائل حجور بمديرية كُشر بمحافظة حجة، غربي اليمن.

وقال بيان صادر عن ائتلاف المنظمات الحقوقية بمحافظة حجة، إن قصف الحوثيين وحصارهم لمناطق قبائل حجور منذ أكثر من 40 يوماً، أجبر 48 ألف شخص على النزوح يمثلون 2200 أسرة.

ولجأت بعض الأسر الهاربة من القصف العشوائي إلى 22 مدرسة، واتخذتها مساكن لها؛ لعدم وجود مخيمات إيواء.
وأكد البيان سيطرة المتمردين على 126 مزرعة خاصة بالمواطنين، وتدمير 25 مزرعة عبر استهدافها بالقذائف، فيما منعت المياه عن 247 مزرعة؛ مما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية.

وفجرت ميليشيا الحوثي 20 منزلاً، منها 13 منزلاً بقرية النامرة، ومدرسة واحدة على الأقل ومسجداً، فضلاً عن تعرض 1750 منزلاً لأضرار، وتعطيل 115 مدرسة، وحرمان نحو 20 ألف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم.

كما تعرضت 45 مدرسة للقصف، فيما حولت ميليشيا الحوثي 8 مدارس أخرى إلى ثكنات عسكرية لعناصرها. ودمر القصف 5 أسواق؛ مما حرم 2500 أسرة من التجار والعاملين فيها من تجارتهم ومصدر دخلهم الشهري.

ووفق “سكاي نيوز” وصفت المنظمات الحقوقية في حجة الجرائم الحوثية بحق المدنيين بأنها جرائم حرب، حيث تطبق الميليشيا الحصار على 141 ألف نسمة من السكان، تمنع دخول الغذاء والماء والدواء، من خلال استحداث 14 نقطة عسكرية من جميع الجهات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معقل الحوثيين

بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معقل الحوثيين

برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها

برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها

مقاتلات التحالف تدمر أكبر معسكرات الحوثيين في حجور اليمنية

مقاتلات التحالف تدمر أكبر معسكرات الحوثيين في حجور اليمنية

3 شاحنات إغاثية ومساعدات غذائية من مركز الملك سلمان لمحافظات اليمن

3 شاحنات إغاثية ومساعدات غذائية من مركز الملك سلمان لمحافظات اليمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأد الأرحام على موائد الإهمال
تدوينات حرة

وأد الأرحام على موائد الإهمال

المزيد
برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها
تقارير وحوارات

برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها

المزيد
اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار
اقتصادية

اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار

المزيد
أسلوب النظم
تدوينات حرة

أسلوب النظم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>