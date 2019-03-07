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«الفالح» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر

«الفالح» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر
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تواصل – الرياض:

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، اليوم الخميس، اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر، مؤكداً أن شركة أرامكو ستكثّف عمليات استكشافه خلال العامين المقبلين.

وقال “الفالح” خلال جولة تفقدية لمجمع راس الخير: إن “توسيع أرامكو لعمليات الاستكشاف سيخضع لنتائج دراسة الجدوى الاستثمارية من المشروع”.

وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الطاقة أن مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية في راس الخير سيسهم في توظيف عشرات الآلاف من السعوديين.

وأضاف “الفالح”: أن المشروع الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه 60 مليار ريال سيوفر 80 ألف وظيفة في مجال الصيانة وتصنيع المحركات البحرية وصناعة القاطرات البحرية وخدمات الإمداد البحري.

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