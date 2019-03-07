«الزعاق» يتوقع موجة غبار تعيق الرؤية بعدة مناطق

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توقع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة على أجزاء من المملكة، اليوم الجمعة، تشمل الحدود الشمالية والجوف والشرقية والوسطى وجازان ونجران – بمشيئة الله -.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الرياح السطحية ستعاود نشاطها مجدداً، اليوم، على الحدود الشمالية والجوف؛ وعلى المتنزهين وسالكي الطرق التنبه إلى ذلك.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد حذرت المواطنين والمقيمين من نشاط الرياح السطحية المصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة في بعض المناطق.