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توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم المدنيين

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم المدنيين
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تواصل – الرياض:

أوضح الصندوق العقاري أن مبادرة دعم المدنيين أسوة بالعسكريين بقرضٍ حسن قدره 140 ألف ريال، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي حال جاهزيتها، مؤكداً أنها حالياً في طور الإطلاق التجريبي.

جاء ذلك بعد أن أكدت “صفحة المستفيدين” بوزارة الإسكان، أمس الأول؛ من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي بأنه قد تم إطلاقها.

ولفت حساب العناية بالمستفيدين، إلى أن آلية الدعم ستكون 20% من قيمة المنتج المستهدف من قِبل المستفيد، وذلك بحد أقصى 140 ألف ريال.

يُشار إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أطلقت مطلع العام الحالي مبادرة القروض السكنية للعسكريين للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري الحصول على السكن من المتقدمين لدى وزارة الإسكان، أو صندوق التنمية العقارية، وذلك بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال.

هذا، بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.

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