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«النقل»: تمديد استقبال مستندات ملاك حافلات «خط البلدة» حتى هذا الموعد

«النقل»: تمديد استقبال مستندات ملاك حافلات «خط البلدة» حتى هذا الموعد
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تواصل – الرياض:

أعلنت هيئة النقل العام تمديد فترة استقبال المستندات والمعلومات اللازمة الخاصة بملاك الحافلات الأهلية “خط البلدة” حتى تاريخ 7 شعبان المقبل.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن ملاك الحافلات الذين سبق وقدموا المعلومات اللازمة عنهم وعن حافلاتهم، عليهم المراجعة حسب الموقع والمواعيد المبلغة لهم هاتفياً لتحديد الخيار المناسب لهم حسب المتاح وذلك قبل يوم 7 رمضان 1440هـ.

يشار إلى أن ملاك الحافلات منحوا عدة خيارات هي التعويض عن قيمتها بـ60 ألف ريال وتسليمها للمرور، أو بيعها “تشليح”، أو تصديرها لخارج المملكة، أو تحويلها لحافلة نقل خاص دون أجر، أو الاقتناء كقيمة تاريخية.

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