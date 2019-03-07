تحذير من تطبيق إلكتروني يهدد خصوصية ملايين المواطنين

تواصل – الرياض:

أوضح موقع “زد دي نت” المتخصص في متابعة أخبار التكنولوجيا، اليوم الخميس، أن أحد التطبيقات الخاصة بكشف الأرقام يعرِّض أسرار قرابة 5 ملايين مواطن سعودي للهاكرز وتسريب البيانات الشخصية.

وقال الموقع، إن تطبيق “دليل” الخاص بكشف هوية المتصل، في السعودية ودول عربية أخرى، كان الوصول إلى قاعدة بياناته متاحاً للعامة، منذ أسبوع، بعد تركه مفتوحاً على الإنترنت دون اشتراط كلمة مرور.

ولفت الموقع إلى أنه بسبب هذا الخلل، تمكن من الوصول إلى بعض البيانات الخاصة بالعملاء، وتشمل رقم المتصل، واسمه الكامل، وبريده الإلكتروني، ورقم شريحة هاتفه، وشركة الاتصالات التي يتبع لها، إضافة إلى إحداثيات المكان الموجود فيه.

وبين الموقع أن المستخدمين، الذين يمكن أن تكون بياناتهم تم تسريبها يتبعون 3 دول عربية هي: السعودية، والإمارات، ومصر، ويمكن أن يتسبب تحديد موقع المتصل خطراً على حياة بعض الأشخاص.