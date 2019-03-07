سرعة جنونية وعناد سائقين ينتهي بتصادم على طريق سريع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثَّق مقطع فيديو متداول، حادث تصادم بين مركبتين من نوع “دوج وشاص” على أحد الطرق السريعة في المملكة بسبب عناد السائقين.

وظهر خلال المقطع، سباق وسرعة جنونية، بين المركبتين، ورفض أي من السائقين التهدئة للآخر أو السماح له بتجاوزه، حيث أراد كل منهما تجاوز الآخر والتضييق عليه.

وانتهى سباق السرعة والعناد باصطدام الـ”دودج” بالمركبة الـ”شاص” من الخلف؛ ومن ثمَّ اصطدامها بحاجز في نصف الطريق وتوقفها، فيما أكملت “الـ”شاص” طريقها، ولم تُعرف نتائج الحادث الذي وقع على أحد الطرق في المملكة.

ولم يتسنَّ لـ”تواصل” تحديد مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول الذي أثار حفيظة المتابعين، حيث طالبوا الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لوضع حدٍّ لهذه الممارسات التي تهدد حياة المارَّة.