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توضيح من «الصحة» بشأن أهلية علاج زوجة المواطن «الأجنبية».. لا تشمل 5 خدمات

توضيح من «الصحة» بشأن أهلية علاج زوجة المواطن «الأجنبية».. لا تشمل 5 خدمات
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن زوجة المواطن “الأجنبية” لها أهلية العلاج، ولكن باستثناء 5 خدمات طبية لا تشملها.

وردت الصحة، عبر حساب “الصحة 937” في “تويتر” على استفسار مغرد تساءل قائلاً: هل صحيح أن الخادمة والسائق لديهم أهلية علاج، بينما زوجة المواطن ليس لها أهلية علاج؟!>

وردت الصحة بقولها: “زوجة المواطن الأجنبية التي على ذمة زوجها لها أهلية علاج؛ ولكن الخدمات التالية لا تشملها: 1 – خدمة الأسنان 2 – الولادات 3 – العقم 4 – زراعة النخاع العظمي 5 – زراعة الأعضاء؛ متمنين للجميع دوام الصحة والعافية”.

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