الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن فيديو لمواطن يثير النعرات القبلية

توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن فيديو لمواطن يثير النعرات القبلية

السماح لهذه الجنسيات بدخول المملكة دون تأشيرة.. قريبًا

السماح لهذه الجنسيات بدخول المملكة دون تأشيرة.. قريبًا

سيرة ذاتية للعاملة المنزلية قبل الاستقدام.. هذه المعلومات المتوفرة فيها

سيرة ذاتية للعاملة المنزلية قبل الاستقدام.. هذه المعلومات المتوفرة فيها

«الفالح» يكشف عن موعد طرح «أرامكو» للاكتتاب

«الفالح» يكشف عن موعد طرح «أرامكو» للاكتتاب

وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الملك عبدالعزيز.. موعد وطريقة التقديم

وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الملك عبدالعزيز.. موعد وطريقة التقديم
0

تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، وترغب الجامعة في شغل بعض التخصصات الأكاديمية (الشاغرة والمشغولة لديها بمتعاقدين) بأعضاء هيئة التدريس، بمراتب (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، ووظائف (مدرسي اللغة) لجميع قطاعات الجامعة من السعوديين والسعوديات للعام الدراسي 1441/1440هـ؛ وذلك وفقاً للتخصصات وبقية الشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 – أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد.
2 – مدرسو اللغة.

التخصصات والشروط والكليات:
اضغط هنا (1)
اضغط هنا (2)

موعد وطريقة التقديم:يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/07/03هـ، وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/07/14هـ، من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (اضغط هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظيفة لحملة الدبلوم في شركة الماء والكهرباء.. موعد التقديم

وظيفة لحملة الدبلوم في شركة الماء والكهرباء.. موعد التقديم

وظائف لحملة الثانوية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف لحملة الثانوية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

«STC» تعلن بدء التقديم في برامج التدريب.. وتوفر وظائف لذوي الخبرة

«STC» تعلن بدء التقديم في برامج التدريب.. وتوفر وظائف لذوي الخبرة

وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية.. موعد وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأد الأرحام على موائد الإهمال
تدوينات حرة

وأد الأرحام على موائد الإهمال

المزيد
برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها
تقارير وحوارات

برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها

المزيد
اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار
اقتصادية

اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار

المزيد
أسلوب النظم
تدوينات حرة

أسلوب النظم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>