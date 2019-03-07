وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الملك عبدالعزيز.. موعد وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، وترغب الجامعة في شغل بعض التخصصات الأكاديمية (الشاغرة والمشغولة لديها بمتعاقدين) بأعضاء هيئة التدريس، بمراتب (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، ووظائف (مدرسي اللغة) لجميع قطاعات الجامعة من السعوديين والسعوديات للعام الدراسي 1441/1440هـ؛ وذلك وفقاً للتخصصات وبقية الشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد.

2 – مدرسو اللغة.

التخصصات والشروط والكليات:

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موعد وطريقة التقديم:يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/07/03هـ، وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/07/14هـ، من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (اضغط هنا).