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«الغذاء والدواء» توضح طريقة معرفة كمية وأنواع الملح بالمنتجات الغذائية

«الغذاء والدواء» توضح طريقة معرفة كمية وأنواع الملح بالمنتجات الغذائية
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة قراءة معلومات البطاقة الغذائية؛ للمساعدة في معرفة كمية الملح في المنتج.

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن معرفة كمية الملح في المنتج الغذائي ممكنة من خلال قراءة البيانات التغذوية على البطاقة الغذائية للمنتج، كما ضربت مثالاً بأن نسبة الملح في أحد المنتجات بلغت 20% بكمية 470 ملجم؛ وذلك وفقاً لما هو مدوَّن في البطاقة.

وبينت الغذاء والدواء أنه توجد أسماء عدة للملح تُضاف إلى المنتجات الغذائية مثل: “ملح، صوديوم، فوسفات الصوديوم، ملح بحري، نترات الصوديوم، باكنج باودر، بنزوات الصوديوم، بيكربونات الصوديوم (باكنج صودا)، غلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)”.

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