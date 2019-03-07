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بريدة.. الغرامة لمواطن وإبعاد مقيم عن البلاد لتورطهما في هذه الجريمة

بريدة.. الغرامة لمواطن وإبعاد مقيم عن البلاد لتورطهما في هذه الجريمة
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تواصل – القصيم:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً ومقيماً من جنسية باكستانية، بالغرامة والتشهير والإبعاد عن البلاد، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص في تسويق وبيع التمور في أسواق مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نفذت جولات تفتيشية على أسواق ومحال التمور في منطقة القصيم، وأثناء الجولة تمكن مراقبو الوزارة من ضبط أدلة مادية ومستندات تثبت تمكين المواطن للمقيم من الاستثمار بمزاولة نشاط التجارة في التمور وتسويقها وبيعها والعمل لحسابه الخاص؛ وبناءً عليه تم استدعاء الطرفين لسماع الأقوال وأُحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.

تجدر الإشارة إلى أن “التجارة” سبق أن نشرت ثلاثة أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أُدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم، حيث شهرت في 17 من يناير 2019 بمواطنين اثنين ومقيم باكستاني الجنسية بمدينة بريدة، كما شهَّرت قبل ذلك في 25 من أكتوبر 2018 بثلاثة مقيمين، اثنان منهما باكستانيا الجنسية والثالث من جنسية سودانية بمدينة عنيزة، وسبق ذلك التشهير في 15 من نوفمبر 2018 بمواطن ومقيم باكستاني بمدينة بريدة.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

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