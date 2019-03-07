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140 ألف ريال للمستفيد.. الصندوق العقاري يبدأ صرف القرض الحسن تجريبياً

140 ألف ريال للمستفيد.. الصندوق العقاري يبدأ صرف القرض الحسن تجريبياً
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تواصل – فريف التحرير:

بدأ صندوق التنمية العقارية في صرف القروض الحسنة الإضافية بمبلغ 140 ألف ريال لعدد من المستفيدين تجريبياً؛ وذلك للتأكد من مدى استفادتهم منها في الحصول على المسكن.

وقال المشرف العام على الصندوق خالد العمودي في تصريح على هامش أعمال مؤتمر “تمويل الإسكان في السعودية”، إن القرض الحسن الإضافي، يصرف للمستفيدين الذين يبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر.

وأوضح أن الصندوق استطاع عبر برنامج التمويل المدعوم تقديم التمويل لنحو 70 ألف مواطن حتى الآن، مشيراً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى أن الصندوق مول في يناير الماضي 9578 ألف مستفيد، بنحو 4.7 مليار ريال، بنسبة زيادة 258% مقارنة بشهر يناير من عام 2018.

وأبان المشرف العام على الصندوق أنهم يستهدفون تقديم التمويل لنحو 165 ألف مستفيد خلال العام الجاري، ولعدد 480 ألف مواطن حتى عام 2020.

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