دراسة حديثة تكشف أضرار حفظ الأطعمة في عبوات البلاستيك

تواصل – وكالات:

حذر خبراء الصحة من استخدام العبوات البلاستيكية في تحزين الأطعمة والمشروبات، لاحتوائها على مواد كيماوية مضرة، وكشفت دراسة جديدة لباحث أمريكي أضراراً صحية أخرى محتملة من البلاستيك.

وتستخدم الحاويات البلاستيكية في حفظ عدد من المواد من بينها المبيدات الحشرية ، مستحضرات التجميل، وعبوات المياه والحليب وغيرها، ويقول الباحثون، إن المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيعها، ترتبط ببعض الأمراض الخطيرة مثل البدانة، وسرطان الثدي، ومشاكل الغدة الدرقية.

ويقول عالم الأحياء الجزيئية بروس بلومبرغ الذي درس طيلة 15 عاماً علاقة المواد الكيماوية الاصطناعية بالبدانة: “لا يجب تخزين الأطعمة في الحاويات البلاستيكية، لأن جزءاً من المواد الكيماوية المضرة يتسرب إلى الطعام”.

وتترابط جزيئات البلاستيك بروابط تعرف بالأستر، وهي حساسة للغاية للحرارة، وعند وضع الأطعمة الساخنة في الحاويات البلاستيكية، تكسر الحرارة هذه الروابط، ما يؤدي إلى انتقال المواد الكيماوية إلى الطعام.

وربطت دراسات عدة بين هذه الجزيئات التي عثر عليها بنسب كبيرة في بول أكثر من 90% من الأمريكيين، وأمراض القلب، والبدانة والسكري، من النوع الثاني.

وأكدت مراجعة في 2015، علاقة جزيئات البلاستيك بضعف نمو الجهاز العصبي لدى الأطفال، الأمر الذي دفع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى دعوة الأسر للتوقف عن تخزين الأطعمة في الحاوية البلاستيكية.