الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

السماح لهذه الجنسيات بدخول المملكة دون تأشيرة.. قريبًا

السماح لهذه الجنسيات بدخول المملكة دون تأشيرة.. قريبًا

سيرة ذاتية للعاملة المنزلية قبل الاستقدام.. هذه المعلومات المتوفرة فيها

سيرة ذاتية للعاملة المنزلية قبل الاستقدام.. هذه المعلومات المتوفرة فيها

«الفالح» يكشف عن موعد طرح «أرامكو» للاكتتاب

«الفالح» يكشف عن موعد طرح «أرامكو» للاكتتاب

تفاصيل حادث جسر الملك فهد.. وفيات واحتراق سيارتين (فيديو وصور)

تفاصيل حادث جسر الملك فهد.. وفيات واحتراق سيارتين (فيديو وصور)

مؤتمر الطيران المدني يطرح الفرص الاستثمارية الواعدة.. أبريل المقبل

مؤتمر الطيران المدني يطرح الفرص الاستثمارية الواعدة.. أبريل المقبل
0

تواصل – فريق التحرير:

تتجه أنظار المتخصصين في مجال صناعة الطيران المدني والمستثمرين العالميين، مطلع أبريل المقبل صّوب المملكة، حيث “مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م”، خلال الفترة (25 ـ 26 رجب 1440هـ الموافق 1 ـ 2 أبريل 2019م)، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة عدد من وزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني والمتخصصين المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني.

ويطرح المؤتمر حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الطيران المدني ويناقش دعم الفرص الاستثمارية، ومساهمة الطيران المدني في النمو الاقتصادي، والسياسات الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد من المحاور المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، ودور المرأة في مجال الطيران.

ويعد قطاع الطيران المدني في المملكة من القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يوفّر فرصا استثمارية ضخمة مستفيدا من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة ما يعزّز جاذبيته ليكون منصة لوجستية عالمية، وفي هذا الإطار خصص المؤتمر جلسة للحديث عن هذا الدور ومساهمة الطيران المدني في النمو الاقتصادي، وستركز الجلسة على المشاركين من القطاع الخاص ومنظورهم حول الفرص الاستثمارية في مجال الطيران في المملكة.

واستطاعت هيئة الطيران المدني من تحقيق قفزات نوعية بناءً على خططها الاستراتيجية والتحول في العمل برؤية تجارية وتشَجيع فرص الاستثمار في المطارات وكافة قطاعاتها ووحداتها الاستراتيجية الحيوية، مع مراعاتها للجوانب التنظيمية التي تعنى بالسلامة والأمن، وتشير الدراسات المستقبلية إلى أهمية قطاع الطيران المدني بالمملكة ومساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي والناتج الوطني، حيث يحظى القطاع بفرص استثمارية كبرى، وسيساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في خلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، كما تشير الدراسات إلى أن هذا القطاع الاقتصادي الحيوي يشهد نمواً بشكل متسارع، ويعود ذلك إلى ارتفاع النمو السكاني الثابت في المملكة، بالإضافة إلى الأمن والازدهار الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، علاوة على الموقع الجغرافي المتميز الذي تحظى به المملكة ويجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث (آسيا، أوروبا، أفريقيا)، يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة، وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تلتقي مع رؤية المملكة 2030م والرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية وجذب واستقطاب أهم الشركات العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

ويهدف مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م الذي يعد واحداً من أهم الفعاليات التي تنظم على المستوى العالمي في مجال صناعة النقل الجوي، إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والاستفادة من التجارب لرفع جودة الخدمات، ومراجعة الممارسات المتبعة عالمياً نحو تحسين التعاون في مجال الأمن والسلامة في القطاع، وتقديم فرص الاستثمار في قطاع الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرياض تحتضن المؤتمر الوزاري الدولي للطيران المدني أبريل المقبل

الرياض تحتضن المؤتمر الوزاري الدولي للطيران المدني أبريل المقبل

الطيران المدني: وضع ضوابط لمراقبة أسعار تذاكر الطيران الداخلي قبل تحريرها

الطيران المدني: وضع ضوابط لمراقبة أسعار تذاكر الطيران الداخلي قبل تحريرها

إجراء حاسم بحق شركات الطيران المخالفة في تسجيل المسافرين

إجراء حاسم بحق شركات الطيران المخالفة في تسجيل المسافرين

«تيدز» تستحوذ على «بَز-إف» وتوسع رقعة أعمالها العالمية لتشمل الشرق الأوسط

«تيدز» تستحوذ على «بَز-إف» وتوسع رقعة أعمالها العالمية لتشمل الشرق الأوسط

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأد الأرحام على موائد الإهمال
تدوينات حرة

وأد الأرحام على موائد الإهمال

المزيد
برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها
تقارير وحوارات

برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها

المزيد
اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار
اقتصادية

اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار

المزيد
أسلوب النظم
تدوينات حرة

أسلوب النظم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>