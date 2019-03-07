تقرير تلفزيوني يسلط الضوء على بنوك الحبل السري (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

بث أحد البرامج التلفزيونية تقريراً سلط من خلاله الضوء على بنوك الحبل السري، والتي تعد ثورة جديدة في عالم الطب والعلاج للعديد من الأمراض السرطانية والوراثية المستعصية.

وكشف تقرير إذاعة برنامج معالي المواطن على قناة “MBC” ، أن بنوك الحبل السري يتم فيها تخزين عدد كبير من الخلايا الجذعية المستخلصة من دَم الحبل السري لتوفيرها للمرضى المحتاجين لزراعة الخلايا الجذعية.

وأوضح التقرير أن البنوك الموجودة بالمملكة هي لحفظ خلايا المتبرعين لمعالجة الأشخاص المحتاجين ، فيما توفر دول أخرى إمكانية حفظه بشكل شخصي داخل بنوك الخلايا الجذعية بمقابل مالي، ليستفيد به الشخص عند احتياجه إليه.

وذكر أن بنك دَم الحبل السري والخلايا الجذعية بمستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث بالرياض يعد أول بنك على مستوى الشرق الأوسط، حيث تم تأسيسه عام 2006، وهو يوفر الخلايا للحالات التي تحتاج إلى تبرع، لافتاً إلى أن عدد مراكز بنك الحبل السري موجودة في مواقع محدودة بالمملكة، لكن هناك توجه لإنشاء بنوك أخرى في مناطق المملكة المختلفة لتخفيف العبء على المرضى.