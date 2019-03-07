العمل: 58% من مخالفات التوطين لمحلات الملابس

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استحوذت منافذ البيع في أنشطة محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، على 57.8% من إجمالي مخالفات التوطين، وذلك منذ بدء تطبيق قرار توطين منافذ البيع في 4 أنشطة كمرحلة أولى من توطين 12 نشاطاً مطلع العام الهجري الحالي 1440.

وكشفت البيانات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن إجمالي المخالفات التي رصدتها فرق التفتيش التابعة للوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة بلغت 2343 مخالفة، 1803 مخالفات كانت لقرار التوطين بنسبة 77%، فيما بلغت المخالفات الأخرى 540 مخالفة بنسبة 23%، من خلال 29023 جولة تفتيشية نفذت على منافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

وبحسب البيانات، تصدرت المخالفات في منافذ البيع في أنشطة محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية بـ1356 مخالفة بنسبة 57.8%، وذلك خلال 16273 جولة تفتيشية.

وجاءت محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ثانيا بـ551 مخالفة بنسبة 23.5% و6495 جولة تفتيشية.

وحلت محلات السيارات والدراجات النارية في المرتبة الثالثة بـ221 مخالفة بنسبة 9.4% و4012 جولة تفتيشية، فيما جاءت محلات الأواني المنزلية أخيرا بـ215 مخالفة بنسبة 9.1% وزيارة تفتيشية بلغت 2243 جولة.