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معهد أبحاث الحج والعمرة يوقع مذكرات تعاون مع 6 جهات متخصصة بالمدينة

معهد أبحاث الحج والعمرة يوقع مذكرات تعاون مع 6 جهات متخصصة بالمدينة
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تواصل – واس:

وقع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى أمس, 6 اتفاقيات تعاون، وذلك على هامش فعاليات “الملتقى العلمي 19 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة والمعرض المصاحب له”، الذي يعقد في المدينة المنورة خلال 6 – 7 مارس الجاري، بالتعاون والشراكة مع جامعة طيبة.

ووقعت الاتفاقيات، بين معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وكل من: الجامعة الإسلامية، وجامعة طيبة، وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وجامعة الطائف، والإدارة العامة للدفاع المدني، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية المتخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال مواسم الحج والعمرة. وبين عميد معهد أبحاث الحج والعمرة الدكتور سامي براهمي، أن الغرض من الاتفاقيات التعاون المشترك في مجال الدراسات والمشاريع البحثية المختلفة وتعزيز التكاتف لخدمة المواطنين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، بما في ذلك جميع المجالات التي تشرف أو تعمل عليها الجهات الموقعة.

وحدد عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، مجالات التعاون والمتمثلة في: تقديم الأبحاث العلمية والتطبيقية والتقنية، والدراسات الاستشارية في مجال الحج والعمرة والزيارة والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، من أعمال ودراسات واستشارات وتدريب وغيره ضمن نطاق أعمال واختصاصات المعهد، بالإضافة إلى توفير المستشارين والمتخصصين بمرونة عالية، وتسخير البحث العلمي والاستشارات في مبادرات ومشاريع وأعمال الأطراف الموقعة فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن والمدينتين المقدستين.

 

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