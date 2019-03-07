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منح الجهات الحكومية حق اختيار الطلاب المتميزين وتأهيلهم داخلياً وخارجياً

منح الجهات الحكومية حق اختيار الطلاب المتميزين وتأهيلهم داخلياً وخارجياً
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تواصل – متابعات:

منحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الجهات الحكومية حق اختيار الطلاب السعوديين المتميزين، لتأهيلهم داخل وخارج المملكة في التخصصات التي تستهدفها الجهة.

ونصت اللائحة على تولي إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية اختيار الطلاب حديثي التخرج من الثانوية العامة أو الدبلوم، أو من الدرجة الجامعية لتأهيلهم، وذلك من خلال برنامج “تأهيل المتميزين”، وذلك وفقاً لمبدأ الجدارة والمقاييس والاشتراطات الواجب توفرها في المرشحين للبرنامج، وأن يتم تنظيم العلاقة مع من يتم قبولهم وفق نموذج “عقد تأهيل” تعده الوزارة.

ويشترط على المتقدم للالتحاق بالبرنامج ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من 4 سنوات، وأن يكون قد حصل على المؤهل المطلوب بدرجة لا تقل عن “جيد جداً” أو ما يعادله، وأن يلتزم بالعمل لدى الجهة كمتعاقد مدة تعادل مدة البرنامج، وعند امتناعه عن ذلك، أو عدم إنهائه فيلزم بدفع جميع ما صرف له من مكافآت خلال مدة التأهيل.

وألزمت اللائحة الجهة الحكومية بتقديم خطة شاملة بالبرنامج لوزارة الخدمة المدنية تتضمن تحديد الوظائف المستهدف شغلها أو التكليف لأداء مهماتها، والتخصصات المناسبة لتلك الوظائف، على أن تقوم الوزارة بمراجعة تلك الخطة واعتمادها.

وبموجب اللائحة يستحق الملتحق بالبرنامج مكافأة شهرية تعادل الراتب الأساسي للدرجة الأولى من مرتبة الوظيفة التي سيتم تأهيله لشغلها، وإجازة لا تزيد على 30 يوماً في السنة، كما تستحق المرأة إجازة وضع بكامل المكافأة لمدة 70 يوماً.

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