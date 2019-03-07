وزير بنغلاديشي: عمالتنا تجد كل التقدير والمعاملة المميزة داخل المملكة

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أشاد وزير رعاية المغتربين البنغلاديشي عمران أحمد بالمعاملة الجيدة التي تجدها عمالة بلاده في المملكة، مؤكداً أنهم يتلقون كل التقدير ويحظون بمعاملة مميزة في كل الأعمال التي يزاولونها داخل المملكة.

وأشار عمران، خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية بمكاتب الاستقدام في جدة، إلى قوة ومتانة السوق السعودية واستيعابها لمختلف الفرص الاستثمارية، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده.

بدوره نوه أمين عام غرفة جدة حسن دحلان في حديثه خلال اللقاء، الذي حضره أيضاً رئيس لجنة مكاتب الاستقدام يحيى آل مقبول وعدد من المستثمرين، بتركيز النقاش على العمالة البنغلاديشية المتواجدة في المملكة، وبتغطية فرص الاستثمار في البلدين، مشيراً إلى تزايد الصادرات البنغلاديشية إلى الأسواق العالمية ومن بينها المملكة.